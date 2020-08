Seyreltilmiş, dönüşümlü eğitim sistemine geçilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, seyreltilmiş, dönüşümlü eğitim sistemine geçileceğini, bu modelde öğrencilerin bir gün okula gidip bir gün gitmeyeceğini ve sınıflarda 20’den fazla öğrenci olmayacağını, her sırada bir öğrencinin oturacağını kaydetti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Eylül’de online eğitime, 14 Eylül’de ise yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime ne zaman ve nasıl başlanacağıyla ilgili kararlarını açıkladı.

Çavuşoğlu, bu çerçevede e-nabız sisteminin yansımalarının takibi ve öğretmenlerin, şoförlerin ve yardımcı annelerin testlerinin sonuçlarına da bakarak, yüz yüze eğitimin 14 Eylül'de başlamasına ve 1 Eylül itibariyle on line eğitimin başlamasına karar verildiğini açıkladı.

Bakanlar, söz konusu koşulların hem kamu, hem de özel eğitim kurumları için geçerli olduğunu belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

10 Mart’ta COVID-19 salgınıyla etkin mücadele edilmesine destek verilmesi adına okullara idari tatil verilmesi kararı alındığını anımsatan Çavuşoğlu, maaş kesintilerinin yapıldığı, idari tatil verildiği dönemde çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

İdari tatil döneminde ve tüm yaz boyu Bakanlık olarak çalışmayı sürdürdüklerini, telafi sürecini hızlandırmak adına çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, 1 Temmuz sonrasında da beklenen gelişmelerin yaşandığını, öngörülerinin doğru çıktığını, çıkan pozitif vakalar bulunduğunu söyledi.

Bu durum ışığında eğitim konusunda bakanlığın tek başına karar alamayacağını, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu ile istişarelerde bulunduklarını anlattı.

1 Eylül’e hazır olunup olunmadığı yönündeki açıklamalara işaret eden Çavuşoğlu, sendikalar ve öğretmenlerle çalışmalar gerçekleştirdiklerini, uyulması gerekli kurallar ve standartlar konusunda hazırlık yaptıklarını ifade etti.

“KİTAPÇIK HAZIRLANDI…OKULLARA HİJYEN ÜRÜNLERİ SAĞLANDI”

Bu çerçevede 42 sayfalık “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu 2020-21” isimli kılavuz kitapçık hazırladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu kitapçıkla birlikte cevaplanmayan hiçbir soru kalmadığını dile getirdi.

Bu kitapçığın tüm velilere dağıtılacağını belirten Çavuşoğlu, böylece velilerin başvuracağı bir el kitapçığı olacağını anlattı.

Okullara asılmak üzere posterler de üretildiğini söyleyen Çavuşoğlu, okullara teslim edilmek üzere ateş ölçme cihazları alındığını, her öğrenciye verilmek üzere, 50 bin el hijyen jeli ve maske sağlanacağını, okul idarelerine verilmek üzere Sağlık Bakanlığı’ndan çok sayıda, maske, dezenfektan, temizlik malzemesi gibi ürünlerin teslim alındığını dile getirdi.

“SEYRELTİLMİŞ, DÖNÜŞÜMLÜ EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİLECEK”

Çavuşoğlu, bu tedbirlere ek olarak seyreltilmiş, dönüşümlü eğitim sistemine geçileceğini, bu modelde öğrencilerin bir gün okula gidip bir gün gitmeyeceğini ve sınıflarda 20’den fazla öğrenci olmayacağını, her sırada bir öğrencinin oturacağını kaydetti.

Eğitim kayıplarını telafi etmek için müfredatlarda düzenlemeler yapıldığını belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin ve ailelerin beklentilerini cevaplamak için de çalıştıklarını kaydetti.

ÖĞRETMENLERE, ŞOFÖRLERE VE YARDIMCI ANNELERE DE TEST…

Çavuşoğlu, bu çerçevede e-nabız sisteminin yansımalarının takibi, sınır kapılarından ülkeye girenlere rastgele (random) testlerin sonuçları, öğretmenlerin, şoförlerin ve yardımcı annelerin testlerinin sonuçlarına da bakarak, yüz yüze eğitimin 14 Eylül’de başlamasına ve 1 Eylül itibariyle on-line eğitimin başlamasına karar verildiğini açıkladı.

RİSK GRUBUNDAKİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN EVDE KALMASI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK… BU İSTEKLER PANDEMİ KURULU’NA İLETİLECEK

Çavuşoğlu, tüm okullarda öğrencilerin ateşlerinin ölçüleceğini, seyreltme işleminin gerçekleştirileceğini, risk grubunda olan öğrencilerin ve öğretmenlerin evde kalması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını, öğrencilerin mazeret izinlerinin düzenleneceğini, öğretmenlerin ödeneksiz olarak izin almaları önündeki engellerin kaldırılacağını belirtti.

Risk grubunda olan öğrenci ve öğretmenlerin bunu nasıl belgeleyeceğine dair usulü anlatan Çavuşoğlu, kendilerine başvuru yapılması halinde bu isteklerin Pandemi Kurulu’na iletileceğini ifade etti.

Yükün tüm öğretmenler tarafından eşit paylaşılabileceği bir online eğitim sistemi planladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, sadece gönüllü öğretmenlerin değil tüm öğretmenlerin katılımıyla zümresel dayanışma içinde sürecin ilerleyeceğini belirtti.

“ONLINE EĞİTİM İÇİN ALTYAPI YETERLİ”

Çavuşoğlu, öğretmenlerin geliş gidişleri dahil tüm yetkinin okul müdürlerine bırakılacağını, yerinden destek bakış açısında destek verdiklerini, buradaki hedefin üretkenliği motive etmek olduğunu, bunun dışında davranılırsa gerekli müdahalelerin yapılacağını söyledi.

Okullardaki tüm imkanların öğretmenlerin sınırsız ve mekan tespiti olmadan kullanımına açıldığını dile getiren Çavuşoğlu, on-demand eğitim sistemi için gerekli adımları attıklarını, Açık Kaynak Kodlu Moodle, Uzaktan Eğitim Sistemi’nin okullara sağlanacağını anlattı.

“ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLDİ”

Çavuşoğlu, online eğitim için altyapılarının yeterli olduğunu da vurgulayarak, öğretmenlere geçen yılın yüz katı hizmet içi eğitim verildiğini belirtti.

Eğitim hakkının yaşam hakkının önüne geçemeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, öte yandan şartlar uygun olursa eğitimde seyreltmeden her gün eğitime de geçilebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, normalleşmeye göre takvimin belirleneceğini ve eğitimde kayıpların telafi edileceğini kaydetti.

İdari tatil gibi bir düşüncenin bu yıl düşünülmediğini anlatan Çavuşoğlu, geçen öğretim yılında öğretmenlere hizmet içi eğitim vererek kendilerini online eğitime hazır hale getirdiklerini belirtti.

“ÖĞRENCİ DOSTU ADA PROJESİ BAŞARILI OLDU… YENİ ÖĞRENCİLERE 500’ER TL HİBE YAPILACAK”

Yükseköğretim konusuna da değinen Çavuşoğlu “Sorunları tam çözdük dediğimiz bir dönemde dünyanın başına yüzyıllarda bir gelen bir covid-19 belası sarılmıştır” diyerek bunun yükseköğretime yaptığı etkiye işaret etti.

Yükseköğretim konusunda sınavın çok iyi verildiğini kaydeden Çavuşoğlu, ülkede kalan 8 bin öğrenciye gıda yardımı yapıldığını, üniversitelerin online eğitime devam ettiğini anımsattı ve Öğrenci Dostu Ada projesinin başarısına işaret etti.

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM 1 EKİMDE…%40 ONLİNE, %60 YÜZ YÜZE EĞİTİM

Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında 2020-2021 öğretim yılında kayıt yapacak öğrencilere 500’er TL hibe yapılacağını anımsatan Çavuşoğlu, üniversitelerde eğitime 1 Ekim’den itibaren geçilmesinin planlandığını söyledi.

Tüm kararların YÖK’le uyumlu halde alındığını söyleyen Çavuşoğlu, yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim modelini 30 Ocak’a kadar uzattıklarını ifade etti.

Öte yandan mücbir sebep olması halinde yurt dışından gelecek öğrencilere özel uygulamalar yapılacağını, yüzde 60, yüzde 40 uygulamasının öğrenciler lehine esnetilebileceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Önceliğimiz öğrencilerin mağdur olmamasıdır” dedi.

“TÜM EĞİTİM KURUMLARI, ÖZEL OKUL VE ÜNİVERSİTELER, DERSHANE, KREŞ, ETÜTLER DE KURALLARA UYACAK”

Tüm eğitim kurumlarının, özel okullar ve üniversitelerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından konan kriterlere uymakla mükellef olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, dershane, kreş, etüt, özel eğitim kurumlarında da kurallara uyulup uyulmadığının eksiksiz şekilde denetleneceğini belirtti.

Çavuşoğlu gerek online, gerek yüz yüze olsun eğitime bir daha ara verilmeyeceğini ifade etti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, okulların her zaman 15 Eylül’de açıldığını, bu çerçevede aslında bir gecikme veya kayıp yaşanmadığını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okulların açılmasıyla ilgili tüm hazırlıkları tamamlandığını ifade eden Pilli, kapılar açıldıktan sonra Covid 19 vakalarının geleceğinin zaten bilindiğini, öte yandan kuluçka süresinin tam olarak bilinemediğini söyledi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın 7/24 halkın sağlığını korumak için çalıştığını belirtti.

“HASTANEDE 15 VAKA TEDAVİ GÖRÜYOR, 63 KİŞİ TABURCU EDİLDİ”

Bir buçuk ay geçmesine rağmen ülkede 129 vaka olduğunu, bunların büyük çoğunluğunun yurt dışından geldiğini söyleyen Pilli, hastanede 15 vakanın tedavi gördüğünü, 63 kişinin taburcu edildiğini dile getirdi.

“HEDEF 21 GÜN KULUÇKA SÜRESİYLE DURUMU DAHA İYİ ANALİZ ETMEK”

Okulların 1 Eylül yerine 14 Eylül’de açılmasında hedefin 21 gün kuluçka süresiyle durumu daha iyi analiz etmek olduğunu kaydeden Pilli, rastgele testleri de artırarak önlerini daha iyi görebilmek için bu kararı aldıklarını anlattı.

E-nabız sistemi ile tüm testlerin bilgisayar ortamına kayıtlı olacağını kaydeden Pilli, bunun da sürece katkı koyacağını dile getirdi.

“UÇAK VE GEMİLERDE YOLCU KAPASİTESİ AZALTILDI…BUNUN SONUÇLARI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GÖRÜLECEK”

Uçak ve gemilerde yolcu kapasitesinin azaltıldığını, bunun sonuçlarının da önümüzdeki dönemde görüleceğini ifade eden Pilli, bunların etkisinin de 21 gün sonra görüleceğini kaydetti.

Pilli, okullar açılmadan mümkün olduğunca fazla öğretmene test yapılacağını ifade etti.

Covid-19 sürecinin en iyi şekilde götürüldüğünü anlatan Pilli, “Okulları açmıyoruz diye bir şey yoktur. Okulları en iyi tedbirleri alarak açacağız” dedi.

Pilli, önemli olanın sağlık olduğunu söyledi “güvenli ülke” sıfatını taşımanın sağlayacağı yararlara işaret etti.

Halkı gerekli sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya çağıran Pilli, “Biz Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın sağlığı için ne gerekirse yapıyoruz” dedi.

Pilli, bu kuralların hem özel, hem de kamu okulları için geçerli olduğunu ifade etti.

1 Eylül’de o günün şartlarına göre eğitim konusunun yeniden ele alınacağını kaydeden Pilli, 2020-2021 eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

SORULAR

Bir soru üzerine Pilli, risk grubunda olanlar hakkında bir protokol hazırladıklarını ve kriterlerin hazır olduğunu söyleyerek, bunun kısa süre içinde açıklanacağını da söyledi.

Sorulan bir soru üzerine, online eğitim için gerekli altyapısı olmayan öğrencilere gerekli yardımlar için ellerinden geldiğince destek vereceklerini söyleyen Çavuşoğlu, televizyon opsiyonunun da değerlendirileceğini belirtti.