Çiftçiler şok eylemler yapacak

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin, hükümetin, sorunlarının çözümüne yönelik herhangi bir girişim başlatmadığı gerekçesiyle yarından itibaren ‘şok eylemler’ yapacağı açıklandı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin, sorunlarının çözümüne yönelik herhangi bir girişim başlatmadığı gerekçesiyle yarından itibaren ‘şok eylemler’ yapacak.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, aylardır, pandemi süreci ile boğuşan ülke ve çeşitli sağlık ve ekonomik sorunlar ile boğuşan halk düşünülerek, geride durmanın doğru görüldüğü ve bu nedenle yapılmayan icraatlar için ses çıkarılmadığı kaydedildi.

Ancak hükümetin iyi niyetten yoksun, verdiği sözleri tutamayan ve genel anlamda birbirlerinden haberleri yokmuş gibi davranmayı yeni bir hükümet modeli haline getirmeyi benimsediği savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Daha önce Sayın Başbakan ile çeşitli sorunlarımızı gündeme getirdiğimiz görüşmemizde, bizlerden aldığı bilgiler ile ilgili bakanlıklarla yapacağı görüşmelerden sonra sorunlarımızı çözeceğini belirtmişti. Aradan geçen 2 aylık zamanda sorunlarımızın çözümüne yönelik herhangi bir girişim göremedik maalesef”

Bekleyen Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ödemelerinin, akaryakıt desteğinin, kuraklık konusundaki çalışmaların, yeni DGD tutarlarının belirlenmesi ve geciken ilk taksidinin biriken sorunlardan birkaçı olduğu ifade edilen açıklamada, “Artık tahammülümüz kalmamıştır. Bizler artık, anlayışımızın ve sabrımızın gereksiz yere suistimal edildiğine inanıyoruz” denildi.

Bu nedenle yarından itibaren çeşitli şok eylemler ile seslerini duyuracakları ve haklarını almak üzere bakanlıklara ve başbakanlığa gelecekleri duyurulan açıklamada, “Halkımızla her türlü konuda birlikte olan çiftçilerimizin bu hak arayışında, halkımızın da anlayışına şimdiden teşekkür ederiz” ifadelerini kullanıldı.