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Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılacak

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Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılacak
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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kampüsü, Pandemi Hastahanesi ile Necat British School’un elektrik enerjisi yarın 45’er dakikalık sürelerle dönüşümlü olarak kesilecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesintiler  09.30-12.00 saatleri arasında olacak.
Öte yandan Haspolat’ta, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına yarın  elektrik enerjisi  verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti  09:00-13:00 saatleri arasında olacak.

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