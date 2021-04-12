Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kampüsü, Pandemi Hastahanesi ile Necat British School’un elektrik enerjisi yarın 45’er dakikalık sürelerle dönüşümlü olarak kesilecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesintiler 09.30-12.00 saatleri arasında olacak.

Öte yandan Haspolat’ta, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-13:00 saatleri arasında olacak.