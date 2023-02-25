İsias Otel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Aras'ın babası Murat Aktuğralı, sosyal medyadan paylaştı:
"Canımdan can kopardınız. İsias hesap zamanı"
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