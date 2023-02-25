banner913
banner885
BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor
BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor
23 0
Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı
Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı
11 0
 
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
20 0
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
27 0
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
29 0
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
25 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
10 0
banner915

“Canımdan can kopardınız”

banner476

banner825
“Canımdan can kopardınız”
İsias Otel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Aras'ın babası Murat Aktuğralı, sosyal medyadan paylaştı:
"Canımdan can kopardınız. İsias hesap zamanı"
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.