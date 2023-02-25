İsias Otel'de kızı Serin’i kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Serin İpekcioğlu’nun annesi (Pervin Aksoy İpekcioğlu, sosyal medya hesabından şu iletiyi paylaştı:
“Kokusuna doyamadığım Serin'im...Gül kokulum, güzel kızım. Çok özledim çok.. İsias hesap zamanı.”
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