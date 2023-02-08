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“Bir umut, herkes çalışıyor”

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Büyükelçi Feyzioğlu, Adıyaman’da enkaz alında kalan KKTC’li kafile ile ilgili enkazdan bir ses duyulduğunu açıkladı, “Bir umut, herkes çalışıyor” dedi

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“Bir umut, herkes çalışıyor”
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adıyaman’da enkaz alında kalan KKTC’li kafile ile ilgili enkazdan bir ses duyulduğunu açıkladı, “Bir umut, herkes çalışıyor” dedi.
Elçi Feyzioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Feyzioğlu'nun açıklaması şöyle:
Adıyaman'da Grand Isıs'te halihazırda ekipler vinçler ve iş makinaları yardımıyla bütün güçleriyle  çalışıyor.  
“Adıyaman Grand İsias Otel’de Urfa’dan getirilen vinç ve mahallinden bulunan iş makineleri çalışıyor. Maalesef acı haberler geliyor otelden. Öğrenci ve velilerden ulaşılan yok. Otelde kalan diğer on kişinin bedeni çıkarıldı. Şimdi uydu hattından enkaz başından gelen bilgi: enkazdan bir ses duyuldu. Bir umut. Herkes çalışıyor.
Yeni bir profesyonel arama kurtarma ekibini destek için göndermek üzere Ankara ve Adıyaman’la koordine halindeyiz.”
 
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