Adıyaman'da bulunan YDP Milletvekili Talip Atalay, orada yaşananları BRT'de katıldığı canlı yayında anlattı.
Artçı depremlerin devam ettiğini, bölgeye ulaşımın çok zor olduğunu anlatan Milletvekili Talip Atalay, bölgedeki çalışmaların yetersiz olduğunu anlattı.
Atalay, “Diğer bölgelere göre bizim çalışmalarımızda şu an tüm eskikliklerimiz giderildi. En yoğun çalışmanın bulunduğu yıkık bizimki. Umarım güzel haberler alırız” şeklinde konuştu.
Atalay, “Bölgeye ulaşım zor, gereken ilgiyi göremiyor. Çalışmalarımız sürüyor. Buralarda herkes perişan. Burada vali de belediye de çok perişan, imkanları yok… En yoğun çalışmanın bulunduğu yıkık bizimki. Umarım güzel haberler alırız“ dedi.
Atalay, “İnsanlar yardım edin diye çığlık atıyor ama bizim enkazdaki çalışmalar sürüyor ve onlara yardım edemiyoruz. Bu çaresizlik tarif edilemez.” dedi.
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