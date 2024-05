Arnavut Camisi'ne çirkin saldırı

Limasol'da bulunan Arnavut Camisine ve caminin duvarlarına, futbol fanatikleri tarafından Güney Kıbrıs futbol takımlarından Anorthosis aleyhinde yazılar yazıldı

Güney Kıbrıs'ın Limasol bölgesinde bulunan Arnavut Camisi'ne futbol fanatikleri tarafından saldırı yapıldı.Önceki gün gerçekleşen saldırıda, cami ve bahçe duvarlarına Güney Kıbrıs futbol takımlarından Anorthosis aleyhinde yazılar yazıldı.Cami duvarına (İngilizcesi Fuck you Anirthosis) şeklinde yazılar yazılması, tepki çekti.Konuyla ilgili Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda Güney Kıbrıs'ta Müslüman ibadet yerlerine yönelik artan saldırıların endişe verici olduğu vurgulanarak, Arnavut Camisi'ne yapılan bu çirkin saldırının kınandığı ifade edildi. Ayrıca, Vakıflar İdaresi'nin tüm çalışmalarında dil, din, ırk ayrımı gözetilmeden her mezhebe saygı duyulduğu ve tüm dini eserlere sahip çıkıldığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, provoke edici saldırıların bir an önce son bulması ve saldırıya karışanların ilgili merciler tarafından derhal bulunması temennisinde bulunuldu.Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin bu açıklaması, Güney Kıbrıs'ta Müslüman toplumun ibadet yerlerine yönelik artan saldırılara karşı duyulan endişeyi ve kınayışı dile getiriyor.