banner913
banner885
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
9 0
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası: ”Biz topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz”
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası: ”Biz topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz”
6 0
 
Ataoğlu::
Ataoğlu:: "Kadın bir kültürde ne kadar kıymetliyse, o toplum o kadar medenidr"
8 0
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
16 0
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
6 0
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
15 0
Napoli haftalar sonra kaybetti
Napoli haftalar sonra kaybetti
20 0
banner915

Alkollü sürücü duvara tosladı

banner476

Aşırı alkollü araç sürücüsü, Mağusa-Lefkoşa anayolunda çemberin bordür taşlarına, çemberin içindeki aydınlatma direğine ve yolun solunda bulunan beton duvara çarptı

banner825
Alkollü sürücü duvara tosladı
banner931
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda Haspolat civarında dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 02.30’da meydana geldi.
38 yaşındaki Mehmet Ayas, 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PE 520 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, çevre yolu kavşağındaki çembere geldiğinde, (Halkbank Çemberi) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında bulunan bordür taşlarına, Halkbank Çemberini çevreleyen bordür taşlarına, çemberin iç kısmındaki aydınlatma direğine ve yolun solunda bulunan beton duvara çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Ayas, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.