Alkollü sürücü duvara tosladı

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda Haspolat civarında dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 02.30’da meydana geldi.
38 yaşındaki Mehmet Ayas, 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PE 520 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, çevre yolu kavşağındaki çembere geldiğinde, (Halkbank Çemberi) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında bulunan bordür taşlarına, Halkbank Çemberini çevreleyen bordür taşlarına, çemberin iç kısmındaki aydınlatma direğine ve yolun solunda bulunan beton duvara çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Ayas, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.
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