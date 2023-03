Helin, 16 yaşındaydı. 44 gün önce bir cani tarafından hunharca katledildi, hayalleri yarım kaldı. Kızının ölümü ile dünyası başına yıkılan gözü yaşlı anne, kızının öldüğünü kabullenemiyor, adalet istiyor “Odası boş, sesi ile neşelendirdiği sokaklar şimdi sessiz. Her sabah telefonuma bakıyorum, ondan bir mesaj gelecek, kapı açılıp içeri girecek sanki. 24 saat evladımın anılarıyla yaşıyorum. Zor… Ben çocuğumu özledim”

Mağusa’nın yası 44 gün önce 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katledilmesi ile başladı.

Kaleiçi çocuğu olan Helin, çevresi tarafından çok sevilen, hayvanlara olan sevgisi ve yardımseverliği ile tanınan bir kız çocuğu olarak kazındı hafızalara. Hunharca bir cinayete kurban giden kız çocuğunun gözü yaşlı annesi Zişan Reessur Saltukhan, kızının ölümünü kabullenemedi.

Yaşanan olayın ardından ilk kez konuşan acılı anne, “Biliyorum kızım geri gelmeyecek ama adalet istiyorum” dedi.

Mağusa Kaleiçi’nin sevilen yüzü olan Helin’in birçok hayali olduğunu ve hepsinin yarım kaldığını gözyaşları içinde anlattı annesi.

Acılı anne, kızını kaybettiği günden bu yana evde kalmakta zorlandığını, onsuz bir hayatın çok zor olduğunu şu cümlelerle anlattı:

“Allah kimseye evlat acısı vermesin. Odası boş, sesi ile neşelendirdiği sokaklar şimdi sessiz. İyi bir müzisyen olmak isterdi, Retro Grubu ile tanıştı, kendini geliştirmek istedi ama hepsi yarım kaldı. Her sabah telefonuma bakıyorum, ondan bir mesaj gelecek, kapı açılıp içeri girecek sanki.”

Kız evladını kaybeden gözü yaşlı anne geride kalan 17 yaşındaki oğlu ile yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.

Güney Kıbrıs’ta çalışarak hayatını idame ettiren anne Zişan Reessur Saltukhan, “Kızımın ölüm haberini öğrendiğimde çalışıyordum. Kızınız kayıp, gelin dediler, Kuzey’e geçince öğrendim ve inanmak istemedim” dedi.

Mağusa’nın yasının kızı ile başladığını ve kısa süre sonra yaşanan deprem felaketi ile Mağusa’nın karalara büründüğünü kaydeden acılı anne, “Mezarlığa gidiyorum kızımın etrafında hayatına doymamış onlarca masumunuz mezarı. Hangisine ağlayacağımı bilemiyorum. Soruşturmanın bir an önce tamamlanarak, dava sürecinin bitmesini adaletin yerini bulmasını istiyorum. Helin artık gelmeyecek ama bu süreç sonlansın istiyorum, kızımın hayallerini çalan nefesini kesen yaşıyor ama benim evladım bir daha konuşamayacak gelmeyecek, Helin hep 16 yaşında kalacak” sözlerini sarf ederken gözyaşlarını tutamadı.

Zişan Ressuur Saltukhan, son dönemde Mağusa Bölgesi üzerinde “kara bulutlar” dolaştığını söyledi, “Önce Helin’imiz, hemen akabinde trafik kazası sonrası bölgemizden bir ölüm ardından da deprem olayı ve ölümler bizleri çok üzdü” dedi.

Kızının henüz 16 yaşında hayattan koparıldığını aktaran acılı anne, kızının 16 yıllık yaşamına istediği birçok şeyi yerine getirdiğini söyledi

Saltukhan kızı hakkında şunları söyledi: “Acımız büyük ve sonsuz. Bunun da tarifi yok. Benim kızım bunu hak etmedi. Helin, iyiliksever bir çocuktu. Yaşamı boyunca çeşitli aktivitelerde yer almış ve hırslı bir çocuktu. Bu şekilde olmaması lazımdı. Onun gerçekleştireceği daha çok hayali vardı. Bu kısacık yaşamına istediği birçok şeyi de yerleştirdi. Müzisyen olmak istedi, oldu... Futbolcu olmak istedi, futbolu çok severdi bunu başardı… Hırslı ve sevilen bir çocuktu. 40 gün çok zor geçti, hala inanmakta güçlük çekiyorum, kapıdan girmesini bekliyorum. Gitar çalardı, şarkı söylerdi. Mağusa’nın sevilen ve sayılan bir grubu olan ‘Retro’ Grubu’ndaydı… Geleceğe dair hedefleri vardı. Saç ve bakımla uğraşmayı çok severdi. Meslek Lisesi’nde de Güzellik Uzmanlığı bölümünü okuyordu. Hayvanları çok severdi. Tavşanı, kazı, tavuğu her şeyi vardı. Kızımın hedeflerini ve geleceğini çaldılar”.

Konuşurken, duygu dolu anlar yaşayan acılı anne, çocuğunu çok özlediğini ifade etti, şunları söyledi: “24 saat evladımın anılarıyla yaşıyorum. Zor… Ben çocuğumu özledim. Okula giden çocukları görüyorum kendi kendime ‘Benim de kızım okula gidecekti şu an’ diyorum. Okulunu, öğretmenlerini çok severdi. Mahallemizin güler yüzlü kızıydı, herkes onu çok severdi. Şimdi herkes çok üzülüyor.”

Kızını gencecik yaşta hayattan koparan cinayet zanlısının bir an önce cezasını almasını istediğini de belirten Zişan Ressuur Saltukhan şöyle devam etti:

“Bir an önce adalet istiyorum. Hak yerini bulsun istiyorum. Hak yerini bulunca, o cani hüküm giyince Benim için soğumayacak. Ben evladımı kaybettim, ben evladımı toprağa verdim. Bu sürecin uzayıp gitmesini istemiyorum.”

Kızını her an kapıdan içeri girecekmiş gibi beklediğini anlatan acılı anne, kızından geriye sadece anıları kaldığını belirtti. Saltukhan şöyle devam etti: “Helin’in bir abisi var ama ne o, ne de Helin birbirinin yerini doldurabilir. Şu anda ayakta kalmak, toparlanmak zorundaydım. Güçlü olmam gerekir ki, aileme bakabileyim. Şu anda izindeyim, eve geliyorum, evde kalamıyorum. Bekliyorum, kapıdan girecek ‘Anne ben geldim’ diyecek. Tek kalan anılarımız, Başka bir şeyimiz yok. Düşünüyorum, sadece düşünüyorum.”

Zişan Ressuur Saltukhan, bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için hem devlete, hem de ailelere büyük görevler düştüğüne değindi. “Benim çocukluğum hiç böyle değildi” diyen Saltukhan, “Son yıllarda bizim memleketimiz kötüye doğru gidiyor. Son yıllarda bu gibi haberleri çok okumaya başladık. Günden güne daha kötüye gidiyoruz. Kapımızı aralık bırakıp, komşumuza gidemediğimiz günlerdeyiz” ifadelerini de kullandı.