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Northernland Kıbrıs Kupası'nda kuralar çekiliyor

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Northernland Kıbrıs Kupası'nda kuralar çekiliyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda kura çekimi gerçekleşiyor. 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yer alacak. 1.tur kura çekiminde Süper Lig ekipleri seri başı olarak kura çekimine katılacak ve 1.Lig kulüpleri ile eşleşecek. Kupada 1.tur karşılaşmaları 20-21 Ocak tarihlerinde oynanacak.
 
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