Japonya’nın başkenti Tokyo’da yolcu uçağı yandı

Japonya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Tokyo'daki havalimanı pistine indiği anda yanmaya başladı. Uçakta patlama olduğu da görüldü.
İtfaiye ekipleri uçaktaki yolcu ve mürettebatı kurtarmak için seferber oldu.
Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.
Japon basınında 367 yolcu taşıyan uçağın, piste inişi sırasında sahil güvenlik birimine ait bir uçağa çarptığı yönünde haberler de yer alıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.