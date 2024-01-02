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Japonya’nın başkenti Tokyo’da yolcu uçağı yandı

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Japonya’nın başkenti Tokyo’da yolcu uçağı yandı
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Japonya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Tokyo'daki havalimanı pistine indiği anda yanmaya başladı.  Uçakta patlama olduğu da görüldü. 
İtfaiye ekipleri uçaktaki yolcu ve mürettebatı kurtarmak için seferber oldu.
Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.
Japon basınında 367 yolcu taşıyan uçağın, piste inişi sırasında sahil güvenlik birimine ait bir uçağa çarptığı yönünde haberler de yer alıyor.
 
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