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Mesarya evinde kalesine duvar ördü

Mesarya takımı 2022-23 futbol sezonun ilk devresinde evinde oynadığı 7 maçta mağlup olmazken bu maçların hiçbirinde gol yemeyerek kalesini gole kapattı

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Mesarya evinde kalesine duvar ördü

Aksa Süper Lig ekibi Mesarya takımı, ligin ilk devresini kendi sahasında gol yemeden tamamladı.
Sarı kırmızılılar, ligin ilk devresinde evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı ve 19 puan topladı.
Süper Ligde geride kalan 14 haftada kalesinde sadece 8 gol gören Mesarya takımı ligin en az gol yiyen takımı olurken, onu 10 golle lider Mağusa Türk Gücü takip ediyor.
Sarı kırmızılılar ligin ikinci devresinde 8 maçı kendi sahasında oynayacak.
 
Mesarya takımının evinde oynadığı maçların skorları:
1.hafta: Mesarya 1-0 Lefke
3.hafta: Mesarya 2-0 Y.Dumlupınar
6.hafta: Mesarya 2-0 Hamitköy
8.hafta: Mesarya 0-0 M.A.Yeşilova
10.hafta: Mesarya 3-0 M.Değirmenlik
12.hafta: Mesarya 4-0 Gönyeli
14.hafta: Mesarya 1-0 Küçük Kaymaklı
 

Etiketler; #Mesarya
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