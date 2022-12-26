Mesarya evinde kalesine duvar ördü

Mesarya takımı 2022-23 futbol sezonun ilk devresinde evinde oynadığı 7 maçta mağlup olmazken bu maçların hiçbirinde gol yemeyerek kalesini gole kapattı

Aksa Süper Lig ekibi Mesarya takımı, ligin ilk devresini kendi sahasında gol yemeden tamamladı.

Sarı kırmızılılar, ligin ilk devresinde evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı ve 19 puan topladı.

Süper Ligde geride kalan 14 haftada kalesinde sadece 8 gol gören Mesarya takımı ligin en az gol yiyen takımı olurken, onu 10 golle lider Mağusa Türk Gücü takip ediyor.

Sarı kırmızılılar ligin ikinci devresinde 8 maçı kendi sahasında oynayacak.



Mesarya takımının evinde oynadığı maçların skorları:

1.hafta: Mesarya 1-0 Lefke

3.hafta: Mesarya 2-0 Y.Dumlupınar

6.hafta: Mesarya 2-0 Hamitköy

8.hafta: Mesarya 0-0 M.A.Yeşilova

10.hafta: Mesarya 3-0 M.Değirmenlik

12.hafta: Mesarya 4-0 Gönyeli

14.hafta: Mesarya 1-0 Küçük Kaymaklı

