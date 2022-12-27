Suç makinesi milli boksör

Milli boksör Metin Turunç, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde olay çıkardı. Aşırı alkollü olduğu tespit edilen Turunç, dört polisi ve bir güvenlik görevlisini darp etti. Turunç’un 12 tane benzeri suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi

Rahatsızlanmasından dolayı ambulansla önceki akşam Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 40 yaşındaki milli boksör Metin Turunç, hastaneyi birbirine kattı.

Aşırı alkollü olduğu tespit edilen Metin Turunç, hastane önünde saat 20.30 sıralarında biri güvenlik 4’ü polis olmak üzere 5 kişiyi darp etti. Güçlükle etkisiz hale getirilip gözaltına alınan Metin Turunç, polis merkezine götürüldü.

Polisi Darp Görevinden Men, Darp, Sarhoşluk Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavir Ve Harakette Bulunma suçlarından tutuklanan zanlı Metin Turunç dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı Metin Turunç’un Polisi Darp Görevinden Men, Darp, Sarhoşluk Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavir Ve Harakette Bulunma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25.12.2022 tarihinde saat 20: 30 raddelerinde Lefkoşa'da Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde Lefkoşa'da sakin 40 yaşındaki zanlı Metin Turunç’un derecede alkol tesiri altında bulunduğu bir esnada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yapmasına ilişkin kendisini uyarmak isteyen dört polis memuruna gelişi güzel elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile görevli Polis'leri darp edip görevlerinden men ettikten sonra olaya müdahale etmek isteyen hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olan kişiyi de darp ettiğini belirtti.

Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 12 tane benzeri suçlardan sabıkası bulunduğunu ve halen Polisi Darp ve Görevinden Men suçlarından 2022 yılı içerisinde teminatı bulunduğunu anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

