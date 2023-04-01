Kargalar şampiyonluğa kanat çırpıyor

AKSA Süper Lig'in önemli maçında lider Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği Lefke'yi son bölümde bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Mağusa Türk Gücü bu sonuçla puanını 61'e çıkardı ve en yakın rakibi Cihangir 'den 10 puan önde liderliğini sürdürdü. Lefke ise 32 puanda kaldı. Maçın son anlarında 3-0 mağlup durumda olan Lefke takımı anlaşılmayan şekilde sahada durdu ve rakibi seyretti. Daha sonra hakemi protesto için bu davranışı sergiledikleri öğrenildi.
Dk.3': MTG atağında Uğur ara pasını çıkardı. Şenol vurdu. İrfan çeldi.
Dk.24: Uğur'un pasında Şenol sol çaprazda vurdu. İrfan elinden sektirdi. Dönen topu Uğur değerlendiremedi.
Dk.31: Lefke 'de kazanılan serbest vuruşu Yılmaz Şipal kullandı. Ufuk son anda kornere çeldi.
Dk.42: MTG'de ceza alanı içinde kazanılan endirek serbest vuruşta Mehmet dokundu. Şenol vurdu. Kaleci İrfan topu köşeden çıkardı.
Dk.52: MTG atağında Mustafa sağdan ortaladı. Emre kafayı vurdu. Top üst direkten auta çıktı.
Dk.75: MTG atağında Pote ceza alanına girerken tehlikeli bir noktada düşürüldü. Bu pozisyonda Lefke'den Armstrong sakatlandı. Oyun 4 dakika durdu.
Dk.79: Serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Mehmet Erol mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0.
Dk.83: MTG atağında Mustafa Yaşınses soldan ortaladı. Pote yükseldi ve kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi 2-0.
Dk.90+2: Hakem Tufan Çerçioğlu, daha önce olan bir pozisyonla ilgili olarak Lefke'den Kaan'a sarı kart çıkardı. Kaan hakemi alkışlayınca kurallar gereği ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
Dk.90+3: Gelişen MTG atağında savunma arkasına atılan topla buluşan Uğur aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi 3-0.
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