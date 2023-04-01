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Alsancak’ta kazanan Mesarya

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Aksa Süper Lig'de 23.hafta maçında Mesarya konuk olduğu Alsancak deplasmanında Merit Alsancak Yeşilova'yı 2-1 mağlup etti

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Alsancak’ta kazanan Mesarya
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Stat: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Halil Atlar, Emre Çevikdal
Merit A. Yeşilova: Kemal, Billy Mehmet, Memduh, Mehmet, Fidelis, Yasin, Bayram, Eyyüp, Gökhan, Güvenç, Mustafa
Mesarya: Süleyman, Orhan, Abdullah, Hüseyin Çıdamlı, Oğuzhan, Nevzat, Okan, Sinan, Debuto, Eray, Yusuf
Goller: 12. Dk. Memduh (MAY), 19. Dk. Debuto, 50. Dk. Sinan (Mesarya)

Aksa Süper Ligi’nde 23. Hafta maçında Merit Alsancak Yeşilova Mesarya’yı konuk etti. İlk devresi karşılıklı atılan gollerle 1 -1 tamamlanan maçın galibi 2-1’lik skorla konuk Mesarya oldu.
Karşılaşma iki takım açısından da hızlı başladı.
12. dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Memduh’un vuruşu filelere gidince Merit Alsancak Yeşilova Mesarya karşısında 1-0 öne geçti.
19. dakikada gelişen Mesarya atağında yabancı oyuncu Debuto’nun vuruşu filelere gidince skora eşitlik geldi. Ve maç 1-1 oldu.
Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya konuk Mesarya hızlı başladı.
50. dakikada gelişen atakta Sinan’ın vuruşunda kalesi Kemal gole engel olamadı ve Mesarya deplasmanda 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mesarya, Alsancak deplasmanında Merit Alsancak Yeşilova’yı 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

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