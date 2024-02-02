Dumlupınar ile Tremeşeli Holding imzaları attı

Süper Lig ekibi Dumlupınar’ın 5 yıllık YonpaşLtd ile olan sponsorluk sözleşmesinin ardından yeni ana sponsoru Tremeşeli Holding oldu. Sponsorluk sözleşmesine Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram ile Tremeşeli Holdingadına Mustafa Emirkan imza koydu

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Lig ekibi Dumlupınar ileTremeşeliHolding arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. 2024-2025 yıllarını kapsayan ana sponsorluk sözleşmesinin içeriği tam olarak ileriki günlerde açıklanacak.

Varılan anlaşma sonunda Yonpaş Dumlupınar, Tremeşeli Holding ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreni ConcordeTowerHotel’de gerçekleşirken anlaşmaya Dumlupınar Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Evram ile Tremeşeli Holding adına Mustafa Emirkan imza koydu. Anlaşma çerçevesinde kulübün ismi Tremeşeli Holding Dumlupınar Türk Spor Kulübü olacak ve uzun vadede kulübün kendi ayakları üzerinde durabileceği projeler hayata geçirilecek.

EVRAM: YENİ VİZYON VE HEDEF İLE YOLA ÇIKIYORUZ

İmza töreninde konuşan Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram, 5 yıldır Yonpaş ile sürdürdükleri anlaşmayla ülke futboluna yeni heyecan ve vizyon getirdiklerine inandığını belirtti. Yonpaş ile kulübü iyi ve zirve noktaya getirdiklerini aktaran Evram, yaptıkları katkılardan dolayı Yonpaş’a ve Derinel ailesine teşekkür etti. “Artık Tremeşeli Holding ile yeni vizyon, hedef ve yol haritası ile daha farklı noktalara gelmek için yeni bir yola çıkıyoruz” diyen Evram, tekliflerini kabul ettiği için Mustafa Emirkan’a teşekkür etti.

EMİRKAN: GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Tremeşeli Holding adına konuşan Mustafa Emirkan, böyle bir oluşumun içerisinde olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkenin tanınmamış olmasına atıfta bulunan Emirkan, “Gençlerin önünü açmak için çalışacağız. İnanıyorum ki Dumlupınar ile güzel işlere imza atacağız. Uzun süreli ve kalıcı olması için de gayret göstereceğim” dedi.

Hayata geçirmek istediği bazı projeler olduğunu belirten Emirkan, gençlerin önünü açma adına tesisleşmeye yönelik projelerin olacağını sözlerine ekledi.

