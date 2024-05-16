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Brent petrolün varil fiyatı $82.78 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $82.78 dolar
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Güne $82,70 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:08 itibarıyla %0,25 artışla $82,92'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,87, en yüksek $82,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,71 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 15.05.2024 tarihinde $80,87 ile son bir ayın en düşük, 19.04.2024 tarihinde ise $90,75 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
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