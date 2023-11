Eğitim Bakanlığı ile Shipyard Famagusta Ltd. arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile Shipyard Famagusta Ltd. arasında gemi bakım hizmetleri alanında eğitim programı oluşturmak, bu alanda eğitim alacak olan gençlere iş imkanları sunmak ve okullarla şirket arasında iletişim stratejisi kurmak amacıyla mesleki eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Shipyard Famagusta Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gündoğdu imza koydu.

Protokol kapsamında, ortak çalışmalarla öğretim programları hazırlanarak, ilk etapta Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ne gemi bakım/onarım alanının açılması ve sektör ile öğrencilerin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

-Gündoğdu

Shipyard Famagusta Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gündoğdu imza töreninde yaptığı konuşmada, dünya üzerinde uluslararası taşımacılığın yüzde 85 oranında deniz yolu ile yapıldığına ve gemi bakım hizmetlerinin her geçen gün daha da önem kazandığına dikkat çekti.

Shipyard Famagusta Ltd. olarak ISO. ISG. ve Çevre Kalite Belgesi ile KKTC ve Doğu Akdeniz’de 34 senedir hizmet veren tek tersane olduklarını belirten Gündoğdu, gemi inşa ve bakımı alanında ülke gençlerine güçlü bir gelecek sağlama ve sahip oldukları kadroyu ülke gençliğine emanet etmek adına protokole imza koyduklarını söyledi.

Gündoğdu, Bakanlıkla birlikte yürütecekleri çalışmalarla gemi inşa, bakım ve onarım tedrisatını da müfredata kazandıracakların dile getirerek, eğitim kurumları ile profesyonel iş hayatı arasında önemli bir iletişim köprüsü kurulacağını kaydetti.

Gündoğdu konuşmasının sonunda, protokolün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ülkede yıllardır nitelikli ara eleman ihtiyacı olduğunu ifade ederek, sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek amacıyla böylesi protokollere imza attıklarını söyledi.

Çeşitli sebeplerden dolayı yabancı iş gücünün çoğaldığına da dikkat çeken Çavuşoğlu, “Her alanda kendimize yeter durumda olmalıyız” diyerek, Bakanlık olarak yerel iş gücünü destekleyici adımlar attıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, bu anlamda ülkeye gemi bakım/onarım alanında hizmet veren Shipyard ile bugün önemli bir adım attıklarını kaydederek, ilk etapta Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi metal bölümünü güçlendirmek ve eğitim alan öğrencileri bu alana yönelik yetiştirmek adına ortak iş birliği yapacaklarını dile getirdi.

İlerleyen dönemlerde diğer meslek okullarına da bu alanı eklemek istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, protokolün ülke gençliğine ve sektöre hayırlı olmasını temenni etti.