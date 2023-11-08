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İBT ekibi KKTC turnesine çıkıyor

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İBT ekibi KKTC turnesine çıkıyor
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İskele Belediye Tiyatrosu, geçen hafta seyircisiyle buluşturduğu ‘Komik Para’ oyununun ardından KKTC turnesine çıkıyor.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İBT Tiyatrosu, sürprizleri, tesadüfleri, yanlış anlamaları içinde barındıran hareketli bir oyun olma özelliği taşıyan Ray Cooney’in kaleme aldığı Komik Para ile Torgun Orbay’ın kaleme aldığı Yirmibironbeş Treni’ni ada genelinde tiyatro severlerle buluşturacak. 
Ekip turne programına 11 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa AKKM’de Yirmibironbeş Treni oyunu ile başlayarak, 9 Aralık’ta ise Girne’de Komik Para oyunu ile tamamlayacak.
Komik Para oyunu, 13 Kasım Gazimağusa Kükom’da, 18 Kasım Lefkoşa AKKM’de, 2 Aralık Güzelyurt’ta, 9 Aralık’ta ise Girne’de perde diyecek.
İBT Ekibi,  Yirmibironbeş Treni oyununu ise 11 Kasım Lefkoşa’da, 20 Kasım Gazimağusa Kükom’da, 25 Kasım Güzelyurt’ta, 28 Kasım’da ise İskele AKM’de seyircisinin huzuruna çıkacak.
Oyunlar tüm bölgelerde saat 19.30’da başlayacak.
 

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Etiketler; #İskele Belediye Tiyatrosu
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