“Rus askerler 15 yaşındaki kız çocuğu ve annesine tecavüz ettiler”

Kuşatılmış Ukrayna şehirlerinden kaçan mülteciler, sarhoş Rus birliklerinin evlerini yağmalamak için kapıları nasıl tekmelediklerini ve kadınları tecavüz etmek için dışarı çıkardıklarını gözyaşları içinde anlattı

Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmeye başlamasıyla başkent Kiev ve çevresinden gelen görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Sokaklarda üstü battaniyelerle kapatılan cesetlerin şoku henüz atlatılmamışken, bölgede yaşayanların ifadeleri uluslararası kamuoyunda infial yarattı.Kiev yakınlarındaki kasabalarda, Rus güçlerinin çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve tanıkların ifadeleri yaşanan korkunç gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Önceki gün Rus işgalcilerin çekildiği Kiev yakınlarındaki Bucha'dan gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı. Bugün ise Ukrayna’nın İrpin kasabasından gelen haberler infial yarattı.İngiliz Daily Mail gazetesi, Rus güçlerinden arındırılan İrpin kasabasındaki halkla konuştu.Kuşatılmış Ukrayna şehirlerinden kaçan mülteciler, sarhoş Rus birliklerinin evlerini yağmalamak için kapıları nasıl tekmelediklerini ve kadınları tecavüz etmek için dışarı çıkardıklarını gözyaşları içinde anlattı.Gazeteye konuşan ve İrpin’de yaşayan 63 yaşındaki Anna Schevchenko, birkaç askerin bir anne ve 15 yaşındaki kızına tecavüz ettiklerini anlattı. Ukraynalı büyükanne, “Sarhoş Rus askerleri evlerin kapılarını tekmeledi, kadınları tek tek dışarı çıkardı ve onlara tecavüz etti. Biz bunları biliyoruz, görüyoruz. Bu anlattıklarımın içerisinde 15 yaşında bir kız çocuğu da var. Birkaç asker tarafından annesiyle birlikte tecavüze uğradı.” dedi.Schevchenko, “Onlar tam bir hayvan. Komşularımızdan biri, aç olduğumuz için bir sokak köpeğini yemek istedi ve onu vurdu. Bunu gören Ruslar da onu başından vurup öldürdü.” dedi. Yaşadığı dehşete hala inanamadığını belirten kadın, “Ellerine baktılar ve silahı gördüler, onlar ateş açacağını düşündüler. Yaşlı bir adamdı komşum. Buna rağmen onu öldürdüler” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya’yı başkentin eteklerinde en az 410 masum sivilin katledildiği, cesetlerinin yol kenarlarına bırakıldığı Bucha ve Irpin’de ‘savaş suçu işlediğini’ söyledi. Batı’ya yaptırımları artırın çağrısı yaptı.Gazetenin konuştuğu isimlerden biri de şiddetli çatışmalarda mahsur kaldığı Bucha’dan kaçan 71 yaşındaki Mykola Kovalenko oldu. Kovalenko, “Ailemi bir daha göremeyeceğimi sandım” dedi, ‘Kaçmaya çalışan insanları vurdular. Sokakta tankların ezdiği cesetler gördüm. Yakınlardaki bir evde vurulmuş yaşlı bir kadın gördüm. Onlara ne zarar vermiş olabilirdi ki?” dedi. Yaşlı kadın, kentte bir çok kadına tecavüz ettiklerini de açıklarken “Bucha tam bir cehennemdi” dedi.Önceki gün de fotoğrafçı Mikhail Palinchak’ın çektiği, başkent Kiev’in 20 km dışındaki bir otoyolda bir erkek ve üç kadının cesetlerinin bir battaniyenin altına saklandığı görüntülerde, kadınlar çıplak olduğu ve vücutlarında kısmi yanıklar olduğu görüldü.Kiev’in doğusundaki Bovary’de bir sakin, sarhoş Rusların evlerini yağmaladıklarını, insanları dövdüklerini ve tecavüz ettiklerini anlattı.58 yaşındaki Olga Bundarov, “Kadınları sarhoşken dışarı çıkardılar. Bazen yaşlı kadınlar da. Çok korktuğum için saklanmak zorunda kaldım. Tecavüz edildikten sonra asılan birçok kadın gördük. Ruslar mı yaptı yoksa yaşadıklarından sonra kendilerini mi öldürdüler bilemiyorum.” dedi.Kiev yakınlarındaki Geogia’dan 21 yaşındaki özel kuvvetler askeri David Zhvania, ağır kuşatma altındaki Mariupol kentinde savaştıktan sonra Kiev’e geldiğini aktardı. Savaşmak için gönüllü olan David, “Orası cehennem. Birkaç el ateş etme şansınız oluyor ve sonra kıyamet kopuyor ve tüm Rus ateşinden korunmanız gerekiyor. Mariupol korkunç. Sokakta kadın ve çocukların cesetlerini gördüm. Bebeklerin bile. Putin’in cevaplaması gereken çok şey var. Buraya yaptıklarını Georgia’ya da yapıp yapmayacağını merak ettiğim için geldim.’ dedi.Kiev’de hala gece hava saldırıları meydana gelirken, sirenler ve Rus askerlerin geri çekilmesine rağmen uzaktan bombalama sesleri duyulabiliyor.Açık olan birkaç dükkan veya kafe var ve askeri barikatlar yolları kaplıyor… İnsanlar ise savaşın yakında biteceğini umuyor.71 yaşındaki Mykola Kovalenko63 yaşındaki Anna Schevchenko