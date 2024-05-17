"Holguin maksadını aştı"

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “Holguin kendisine verilmiş mandanın dışına çıkarak haddini ve maksadını aşmıştır” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs temaslarını değerlendirerek, “Holguin kendisine verilmiş mandanın dışına çıkarak haddini ve maksadını aşmıştır” dedi.

Taçoy, Holguin’in görev tanımının “müzakere için ortak zemin olup olmadığının tespiti” şeklinde belirlenmiş olduğunu belirtti.

Taçoy, Kıbrıs’ta mevcut statüko değişmeden herhangi bir anlaşmaya ve çözüme ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Rum tarafının, gasp ettiği ve adanın mazisinde yaşananlar nedeniyle hükmünü yitirmiş olan “Kıbrıs Cumhuriyetine” sarılmaya devam ettiği müddetçe hiçbir uzlaşı şekli ya da modeline varılamayacağını belirten Taçoy, “Holguin’in görev süresini tamamlamasına az bir süre kala gerçekleştirdiği son ziyaretinde izlemiş olduğu yöntem ve takındığı tutum kabul edilebilir değildir.” dedi.

Taçoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Görev tanımında ‘müzakere için ortak zemin olup olmadığının tespiti’ ifadeleri yer alan bir BM görevlisinin, bu gerçeği görmezden gelerek taraflara önerilerde bulunması en hafif tabiriyle ‘haddini aşmaktır’. Holguin, sergilediği tutum ile haddini ve maksadını aşmıştır.

Kendisine verilen görev ve yetki bu kadar açık ve net iken, buna aykırı davranışlar sergilemesi bizleri bundan sonraki eylemlerine yönelik olarak da endişelendirmiştir.

Taraflara sunmuş olduğu 3’lü Zirve önerisinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmemiş olmasına desteğimin tam olduğunu belirtirken, Holguin’in bu teklifi Genel Sekreter’in bilgi ve onayına sunup sunmadığını da sorgulamak isterim.

Diğer yandan, KKTC’de sadece belli kesimlerle temasta bulunup, bunu sonradan Rum basınına ‘Kıbrıs Türk tarafında federasyonu destekleyen kesimler’ olarak açıklaması ise kabul edilemez bir durumdur.

Bayan Holguin keşke seçmece bir temas listesi yerine her görüşten örgüt ve kişilerin olduğu temaslarda bulunsaydı."

