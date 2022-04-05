İhtiyat Sandığı faiz oranları değişti

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Dairesi iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak olan yıllık faiz oranının %17, iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranının %10 ve avans cari faiz oranının %5 olarak onaylanmasına karar verdi.
Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak.
Öte yandan, iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranının ise %10’dan %13’e yükseltilmesine karar verildi.
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