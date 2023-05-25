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Uyuşturucuya bir yıl hapis

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Uyuşturucuya bir yıl hapis
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Lefkoşa’daki evinde 11 kök hinkeneviri yetiştiren ve yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri tasarruf eden Erdinç Canbaz, 1 yıl süreyle hapse mahkûm edildi.
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç okudu.
Soytaç, sanık Erdinç Canbaz’ın Ocak - Mart 2023 tarihleri arasında 5 ile 20 santimetre boylarında 11 kök hintkeneviri yetiştirdiğini ve yaklaşık 6 gram ağırlığında uyuşturucu tasarruf ettiğini belirtti.
Yargıç Murat Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 1 yıl  hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
 
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