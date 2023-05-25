Uyuşturucu tacirleri "Kıyı"ya vurdu

İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından “Kıyı Operasyonu” gerçekleştirildi.
39 yaşındaki isminin baş harfleri İ.Ş. ve 37 yaşındaki isminin baş harfleri M.A.’nın aracında yapılan aramada, yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare alındı. Söz konusu şahıslar tutuklandı.
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