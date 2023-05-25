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Uyuşturucu tacirleri "Kıyı"ya vurdu

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İskele’de Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kıyı Operasyonu’nda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

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Uyuşturucu tacirleri "Kıyı"ya vurdu
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İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından “Kıyı Operasyonu” gerçekleştirildi.
39 yaşındaki isminin baş harfleri İ.Ş. ve 37 yaşındaki isminin baş harfleri M.A.’nın aracında yapılan aramada, yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare alındı. Söz konusu şahıslar tutuklandı.
 
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