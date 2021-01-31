Alayköy'de ev yangınında bir kişi yaralandı

Alayköy’de evinde yangın çıkan 75 yaşındaki Firdevs Baflı, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, yaşlı kadının vücudunda ciddi yanıklar oluştuğunu ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.



Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün saat 15.15’te Alayköy'de Victorya Sokak’ta Firdevs Baflı’ya ait evde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın nedeniyle vücudunun muhtelif yerlerinde ciddi yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Firdevs Baflı, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Evin ve içindeki eşyaların yanarak zarar gördüğü yangına polis itfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.