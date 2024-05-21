Rusolu plaj voleybolcularından başarılı temsiliyet

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tolga Kınacı Plaj Voleybol Turnuvası, Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi, KKTC Voleybol Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde organize edilen Tolga Kınacı Plaj Voleybol Turnuvası tamamlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Tolga Kınacı anısına Gönyeli’de gerçekleşen turnuvaya, Beden Eğitimi Öğretmeni Serpil İravul Drangoz sorumluluğunda ilk kez katılan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu şampiyonayı 3. olarak tamamladı.

Laren Sakallı ve Yeşim Arlı’dan oluşan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Plaj Voleybolu Takımı finali kıl payı kaçırdı. 3.lük maçını farklı şekilde kazanan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Plaj Voleybolu Takımından Laren Sakallı ve Yeşim Arlı, 3.lük madalyasını okullarına kazandırdılar.

