Helin cinayetinde karar bugüne kaldı

İskele’de Zehie Helin Reessur’un katili Sefer Buğra Altundağ’ın cezasının açıklanması bugüne ertelendi. Mahkemede sosyal tahkikat raporuna yapılan itiraz üzerine Altundağ'ın cezasının bugün açıklanmasına karar verildi. Öte yandan karar sonrası aileler arasında mahkeme bahçesinde sözlü tartışma çıktı

İskelede 16 yaşındaki kız çocuğu Zehie Helin Reessur’u inşaat alanına götürerek hunharca katleden Sefer Buğra Altundağ aleyhindeki karar bugüne kaldı.

İskele Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Altundağ’ı, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan da oy birliğiyle suçlu bulup, mahkum etti.

Kararın açıklanması amacıyla 10 dakika ara verilen oturumun ardından sanığın avukatı, sanık ile ilgili Sosyal Tahkikat Raporu hakkında itiraz yaptı.

Savcı Emine Taşkın da, sanığın kişisel durumu ile ilgili belge konusundaki itirazı “sürpriz” olarak niteledi.

Taşkın, belgenin 24 yaş ve altı kişiler için sunulduğunu ifade etti.

Mahkeme, sosyal tahkikat raporu sunulması için yarına ertelendi.

Karar sonrası aileler arasında mahkeme bahçesinde sözlü tartışma çıktı.

Polis güvenlik önlemleri içerisinde aileleri ayrı ayrı mahkemelerden çıkardı.

İskele Kaza Mahkemesinde oturum yapan Mağusa Ağır Ceza heyetinin oy birliği ile aldığı kararı Mahkeme Başkanı Hasan Dağlı açıkladı. Mahkumiyet kararında sanığın maktul Zehie Helin Reesur’un başına aracında bulundurduğu çekiç ile 6 kez vurduğunu, kaçmaya çalışan kız çocuğuna bu kez inşaat alanında bulunan demir ile vurarak ölümüne sebebiyet verdiğinin ispatlandığını kaydeden Başkan Dağlı, maktulenin sanığa ‘abi’ diye hitap ettiğinin mahkemede ifade veren tanıklarla ispat edildiğini kaydetti.

SALON BUZ KESTİ

Mahkumiyet kararında sanık Sefer Buğra Altundağ’ın maktule Zehie Helin Reessur’un alkol etkisi altında olduğunun taniklarla ispat edildiğinin, cinayet gecesi maktuleye cinsel yaklaşımda bulunduğunun ispat edildiğini kaydeden Dağlı, sanığın baba korkusu ve endişe duyduğu için maktuleyi eve bırakmaktan vazgeçtiğini ve inşaat alanına süratle giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetti. Kararda, sanık Altundağ’ın Helin’in cep telefonunu kapatıp şikayet edilmekten korktuğu için kafasında cinayet tasarladığının kaçınılmaz bir gerçek olduğuna dikkati çeken Dağlı, sanığın cinayet mahalline 13 dakika içinde gittiğini belirtti.

Kararda Adli Tıp Uzmanının raporu anımsatılırken, maktulenin başına çekiçle bir kez vuran sanığın durmayarak 5 kez daha vurmasının ‘cinnet’ gecirebilecegi iddiasının tespit edilmediğine bulgu yaptıklarını söyleyen Dağlı, sanığın baba korkusu ile maktuleyi planlı bir şekilde öldürdüğünü, aracında çekiç olduğunu bildiği halde şantiye alanına gittiğini söyledi.

“OLAY ESNASINDA SOĞUKKANLI DAVRANDI”

Mahkeme, sanığın öldürme niyeti ile planlı ve soğuk kanlı bir şekilde eyleminden vazgeçmediğinin ispatlandığını belirterek, öldürmekten vazgeçmek için yeterli zaman ve düşünmeye vakti olduğunu ancak planından vazgeçmediğini ifade etti. Maktulenin söylemlerinden korktuğu ve polise şikayet edilmekten korktuğu gerekçesi ile sanığın çelişkili ifadeler verdiğini kaydeden Dağlı, Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz’in sahadetinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Deniz’in cesedi olay yerinde gördüğünü, otopsi yaptığını kaydeden Başkan Dağlı maktulenin ölümünün kafa kırığı sonucu hayatını kaybettiğini Doktor Deniz’in şahadetinin sarsılmadığını ifade etti.

CİNAYETİ PLANLADI

Sanığın cinayetten sonra aracını çalışır bırakarak Derinya Sınır Kapısından yasa dışı kaçtığını ifade eden Dağlı sanığın Taammüden Adam öldürme suçundan suçlu bulunduğunu söyledi. Mahkeme sanığı oy birliği ile suçlu buldu. Ceza takdiri için 15 dakika ara verildi.

Mahkeme, kararını bugün saat 10.30’da açıklanacağını duyurdu.