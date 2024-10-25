Saatler pazar günü bir saat geri alınacak

Yaz saati uygulaması pazar günü sona eriyor. Saatler, pazar sabahı saat 04.00’te bir saat geri alınacak.
Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazetede yayınlanan Yaz Saati Emirnamesine göre 31 Mart’ta saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla başlayan yaz saati uygulaması bu pazar sona eriyor.
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