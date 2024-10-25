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Saatler pazar günü bir saat geri alınacak

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Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
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 Yaz saati  uygulaması pazar günü sona eriyor. Saatler, pazar sabahı saat 04.00’te bir saat geri alınacak.
Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazetede yayınlanan Yaz Saati Emirnamesine göre 31 Mart’ta saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla başlayan yaz saati uygulaması bu pazar sona eriyor.
 
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