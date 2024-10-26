Cihangir zirve yürüyüşü

Aksa Süper Ligin 6. Haftasında Cihangir konuk ettiği alt sıralardaki takımlardan Göçmenköy’ü zorlanmasına karşın 2 – 1 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaştı

Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Halil Atlar, Mehmetcan Erli

Cihangir: Hasancan Celal, Erol Aksunlar, Mikail Sivri, Yusuf Beyazi, Hakan Karacaoğlu, Uğur Naci Gök, Sercan Demirman, Muhittin Tümbül, Babacar Diop, Serge Abaka(Yankı), Landel(Berhan Celme).

Göçmenköy: Ozan, Alaattin(Arda Karacan), Salahi(Mevlüt), Reşit, Bilal, Arda Sözcü, Eray, Barkın(Süleyman), Bekir, Debouto, Mbou

Goller: Dk.4 Babacar, Dk. 59 Muhittin (Cihangir), Dk. 76 Debouto (Göçmenköy)



Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. Haftası karşılaşmalarından olan Cihangir ile Göçmenköy Cihangir Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Evren Karademir’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşmayı ev sahibi Cihangir 2 – 1 kazanarak liderlik yarışına ortak oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan takım ev sahibi Cihangir oldu.



Cihangir henüz 4. dakikada Göçmenköy ceza sahasında topla buluşan Babacar Diop’un attığı golle öne geçerken, ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

59. dakikada Cihangir atağında bu kez sahneye çıkan Muhittin Tümbül’ün golü skoru 2-0 yaptı.

76. dakikada gelişen Göçmenköy atağında Quentin Debouto’nun golü ile skor 2- 1 oldu.

Bu dakikadan sonra berbaerlik için yüklenen Göçmenköy 89. dakikada eşitliği sağlamak adına penaltı kazandı. Debouto’nun vuruşunu kaleci Hasancan güzel kurtararak Cihangir’e galibiyeti getiren isimler arasında büyük pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Cihangir 15 puana yükselirken, Göçmenköy 3 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Cihangir, China Bazaar Gençlik Gücü’ne konuk olacak. Göçmenköy ise Karşıyaka deplasmanına gidecek.

Cihangir StadıEvren Karademir, Halil Atlar, Mehmetcan ErliHasancan Celal, Erol Aksunlar, Mikail Sivri, Yusuf Beyazi, Hakan Karacaoğlu, Uğur Naci Gök, Sercan Demirman, Muhittin Tümbül, Babacar Diop, Serge Abaka(Yankı), Landel(Berhan Celme).Ozan, Alaattin(Arda Karacan), Salahi(Mevlüt), Reşit, Bilal, Arda Sözcü, Eray, Barkın(Süleyman), Bekir, Debouto, MbouDk.4 Babacar, Dk. 59 Muhittin (Cihangir), Dk. 76 Debouto (Göçmenköy)Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. Haftası karşılaşmalarından olan Cihangir ile Göçmenköy Cihangir Stadı’nda karşı karşıya geldiler.Evren Karademir’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşmayı ev sahibi Cihangir 2 – 1 kazanarak liderlik yarışına ortak oldu.Karşılaşmaya iyi başlayan takım ev sahibi Cihangir oldu.Cihangir henüz 4. dakikada Göçmenköy ceza sahasında topla buluşan Babacar Diop’un attığı golle öne geçerken, ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.59. dakikada Cihangir atağında bu kez sahneye çıkan Muhittin Tümbül’ün golü skoru 2-0 yaptı.76. dakikada gelişen Göçmenköy atağında Quentin Debouto’nun golü ile skor 2- 1 oldu.Bu dakikadan sonra berbaerlik için yüklenen Göçmenköy 89. dakikada eşitliği sağlamak adına penaltı kazandı. Debouto’nun vuruşunu kaleci Hasancan güzel kurtararak Cihangir’e galibiyeti getiren isimler arasında büyük pay sahibi oldu.Bu sonucun ardından Cihangir 15 puana yükselirken, Göçmenköy 3 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Cihangir, China Bazaar Gençlik Gücü’ne konuk olacak. Göçmenköy ise Karşıyaka deplasmanına gidecek.