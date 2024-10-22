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Kiralar banka üzerinden ödenecek

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Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile kiracılar, kira ödemelerini sadece banka aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Uygulamaya uymayanlar cezalandırılacak

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Kiralar banka üzerinden ödenecek
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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programında açıklamalarda bulundu.

Berova, Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Bu uygulamayla birlikte kiracılar, kira ödemelerini sadece banka aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Berova, uygulamaya uymayanların cezalandırılacağını belirtti.

Yeni düzenlemenin amacının kira ödemelerinin şeffaf ve kayıtlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Berova, “Banka yoluyla ödeme yapmayan kiracılar ve bu ödemeleri kabul etmeyen mal sahipleri yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar” dedi.

Bu adımın hem kiracıları hem de mülk sahiplerini etkileyeceği ve kira piyasasında kayıt dışılığı azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

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