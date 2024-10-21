Tilki ailesi yasta

Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönyeli’nin sevilen ailelerinden Tilki ailesinin çınarı Güner Tilki hayatını kaybetti.

Tilki’nin vefatı başta ailesi olmak üzere Gönyeli’yi yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Gönyeli Cami’nde kılınan öğle namazının ardından Gönyeli Mezarlığı’na defnedildi.

