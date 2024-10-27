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Hakeme uçan tekme atan Hasan Çağakan Çaka tutuklandı

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Hakeme uçan tekme atan Hasan Çağakan Çaka tutuklandı
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Çanakkale-Vadili arasında dün oynanan futbol maçı sırasında, kendisine kırmızı kart gösteren hakemin elmacık kemiğini tekmeyle kıran futbolcu tutuklandı.

Konuyla ilgili polis açıklaması şöyle: "26.10.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa'da Dr. Fazıl Küçük Stadı içerisinde, Çanakkale Türk Spor Kulübü ile Vadili Spor Kulübü arasında oynanan futbol maçının 75'inci dakikasında, maçın orta hakemi My*ustafa Torun.(E-34), Çanakkale Türk Spor Kulübü futbolcusu Hasan Çağakan Çaka'ya (E-26) kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle, Hasan Çağakan Çaka sağ ayağı ile hakem Mustafa Torun'un yüzüne tekme vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Torun kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.Hasan Çağakan Çaka tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."

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