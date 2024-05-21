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BOS Ligi Mayıs Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Murray

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CMC’deCreditwest Bank Best of Seven (BOS) Ligi Mayıs Medal Golf Turnuvası Şampiyonu John Alexander Murray

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BOS Ligi Mayıs Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Murray
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 19 Mayıs Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen aylık kulüp yarışması Mayıs Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Net 66 ile John Alexander Murray oldu. Olgun Emirzade Net 68 ile ikinciliği elde ederken, 69 Net ile John Atkins ise turnuvanın üçüncü oldu. Sezon sonu oynanacak olan ve sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen 2 günlük Masters Turnuvasına katılacak olan 12 oyuncunun belirlendiği ve sezon içindeki bu formattaki 12 turnuvanın en iyi 7 skorunun alınacağı Best of Seven Serisi turnuvalar Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanıyor. 
Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi. 
CMC’de 26 Mayıs Pazar gün Haziran Medal Golf Turnuvası gerçekleşecek. 
 
 
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