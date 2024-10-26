Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler 1 saat geri alınacak

Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler, yarın sabah saat 04.00’te bir saat geri alınacak.
Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazetede yayınlanan Yaz Saati Emirnamesi'ne göre, 31 Mart’ta saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla başlayan yaz saati uygulaması yarın sona eriyor.
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