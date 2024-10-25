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First Lady’ye fon tepkisi

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Hristodulidis’in eşinin üniversite öğrencilerini desteklemek maksatlı kurduğu fon, tepkileri çekmeye devam ediyor

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First Lady’ye fon tepkisi
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera’nın, ekonomik kriz döneminde (2013) üniversite öğrencilerini desteklemek maksatlı kurduğu “Bağımsız Sosyal Destek Fonu” üzerinden önceki gün patlak veren tartışmaların ve tepkilerin sürdüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, konunun siyasi meseleye dönüştüğünü ve fonla ilgili şeffaf olmayan Hristodulidis çiftinin eleştirilere maruz kaldığını yazdı.

Gazete, AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas ile DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu’nun önceki gün, konuyla ilgili açıklama yaparak, maksatlarının Başkanlık makamını hedef göstermek olmadığını, ancak fonla ilgili şeffaflık istenmesinin de şahsi algılanmaması ve yanıtlanmaktan kaçınılmaması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Meclis’e, fonla ilgili şeffaflık ve bu fona kimin, ne kadar bağış yaptığının açıklanmasına yönelik yasa önerisi sunulduğunu belirten gazete, Hristodulidis’in bu yasanın geçmemesi için elinden geleni yaptığını yazdı.

Habere göre Kukuma, bu tedbirin uygulanmasının oldukça önemli olduğunu, çünkü örneğin büyük bir iş adamının fona katkı koyup, sonrasında kamu görevine atanması halinde, kamuoyuna bununla ilgili hesap verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazete, Yeorgiu’nun ise, Karsera’nın 9 ay içerisinde yapılan katkılarla fondaki paranın beşe katlandığına dair açıklamasına atıfta bulunarak, Hükümet eğer şeffaflığı ve hesap verebilirliği savunuyorsa, sunulan yasayı desteklemekte ilk sırada olması gerektiğini kaydettiğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Meclis’in bağışçılar ve yapılan bağışlar konusunda bilgilendirildiğine dair iddiaların yalanlandığını kaydetti.

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