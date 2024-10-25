Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor

2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2 haftalık aranın ardından sezonun yedinci yarışı olan Girne Rallisi bu akşamüzeri saat 17.00’den itibaren Girne Limanı Özel Seyirci Etabı’nda Drift ve Pist araçlarının gösterisi ile başlayacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2 haftalık aranın ardından sezonun yedinci yarışı, Girne Rallisi ile devam ediyor. 26-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ralli, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange sponsorluğunda yapılacak.

Girne Limanı’nda önce gösteri sonra ralli

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ve oldukça yoğun ilgi gören Girne Limanı Özel Seyirci Etabı ile başlayacak olan Girne Rallisi, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange ana sponsorluğunda hayata geçirilecek. Girne Rallisi, 26 Ekim Cumartesi akşamüzeri saat 17.00’den itibaren Girne Limanı Özel Seyirci Etabı’nda Drift ve Pist araçlarının gösterisi ile başlayacak. 18.00’de ise rallinin start seremonisi yapılarak büyük heyecan başlayacak.



