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Ertlenen maçlar 29 Ekim Salı günü oynanacak

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Ertlenen maçlar 29 Ekim Salı günü oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bugün (27.10.2024 Pazar) oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelendiği duyurulan AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi karşılaşmaları 29 Ekim 2024 Salı günü daha önce fikstürde belirtilen saat ve statlarda oynanacağını açıkladı. Federasyon, bu bağlamda tüm kulüplerin ilgili tarihe göre hazırlıklarını yapmaları ve programlarını bu şekilde düzenlemei uyarısında bulundu.
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