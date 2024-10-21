Kolej velileri isyanda

Türk Maarif Kolejindeki 7A sınıfı velileri, öğretmen olmadığı için İngilizce dersinin boş geçmeye devam etmesine tepki gösterdi

Türk Maarif Kolejindeki öğretmen eksikliği, eğitimi aksatmaya devam ediyor.

Toplu açıklama yapan 7A sınıfı velileri öğretmen olmadığı için İngilizce dersinin boş geçmeye devam ettiğini belirterek, bu durumu “kabul edilmez” olarak nitelendirdi.

Bir aydır, haftada 8 saatlik İngilizce dersinin boş geçtiğini belirten veliler çocuklarının mağduriyetinden şikayetçi oldu.

7A velilerinin açıklaması:

“Bizler TMK 7A sınıfı velileri olarak çocuklarımızın kamusal eğitim hakkına dikkat çekmek isteriz.

Okulların açıldığı ilk günden itibaren eksik olan İngilizce hocasının derslere girmemesinden dolayı çocuklarımız maalesef haftada 8 saat eksik ders yapmaktadır. Aradan 4 hafta geçmesine rağmen 7A sınıfına İngilizce hocası gönderilmemiştir. Atanacak kadroların tamamlanması gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararı ile bir hafta geç açılan okullarımızda halen daha öğretmenlerin görevlendirilmemesi kabul edilebilecek bir durum değildir.

Ülkemizin en saygın eğitim kurumlarından biri olan Türk Maarif Koleji öğrencilerine dünya standartlarında eğitim sunmak için canla başla uğraşmaktadır.

Ancak böylesi bir kurumun temel taşlarından biri olan İngilizce eğitiminin zarar görmesi çocukların sadece bu dersten geri kalmalarını değil aynı zamanda İngilizce odaklı diğer derslerden de olumsuz etkilenmelerine neden olacaktır.

Eğitimde böylesine bir duruma göz yummak TMK’nin itibarına da zarar verebilecektir. Ayrıca, haftada 8 saat İngilizce dersi yapan diğer sınıflarla 7A sınıfının arasında dil eğitimi açısından ciddi bir fırsat eşitsizliği oluşacaktır.

Çocuklarımızın hak ettikleri eğitimin eksiksiz verilebilmesi için İngilizce hocasından kaynaklanan eksikliğin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda konunun muhatapları olan Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığı, eksik olan hocaların ivedilikle görev yerlerine gönderilmesi hususunda yetkilerini kullanmaya ve çocuklarımızın sorunlarını gidermeye davet ederiz.”