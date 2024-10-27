22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak

22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, bu yıl 2-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında 2 Kasım Cumartesi günü saat 18:00’de düzenlenecek olan yol koşusu için kayıtlar açıldı. Girne Antik Liman’dan başlayacak koşuya katılmak isteyenler, kayıtlarını online olarak https://docs.google.com/.../16oEryQCcy.../viewform... adresinden yapabilecek..

O rganizasyon yetkilileri, sporun birleştirici gücünü hissettirecek etkinlikte tüm sporseverleri bir arada görmekten mutluluk duyacaklarını belirtirken, yarın saat 10.30’da Sayıştay Başkanlığı Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

