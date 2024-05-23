Plaj Voleybolunda Lig Sezonu 26 Haziran da başlayacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilecek olan 2024 2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi için hazırlıklar başladı. Şampiyona U12 Kızlar, U16 Kızlar, U13 Erkekler ,U17 Erkekler, Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek. Alt Yapıda oynanacak olan ligler her yıl olduğu gibi kulüpler düzeyinde oynanacak. Büyükler kategorisine katılacak takımlarda kulüp şartı aranmayacak.

2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi için kayıtlar 29 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 7 Haziran Cuma günü sona erecek. Kayıt işlemleri, organizasyonun kapsam ve içeriği hakkında detaylı bilgiler 27 Mayıs Pazartesi günü buradan duyurulacak.

Organizasyon günleri, müsabaka programı ve diğer teknik konular hakkında bilgiler kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra katılımcılara Federasyonun sosyal medya hesaplarından tarafından duyurulacaktır. Şampiyona 19 Temmuz tarihinde bitecek şekilde planlanacak.

