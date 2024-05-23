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DAÜ’de smaçlar Havin Kılıç anısına atıldı

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DAÜ’de smaçlar Havin Kılıç anısına atıldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü tarafından, 12-18 Mayıs Uluslararası Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı'ndan Havin Kılıç anısına Voleybol Anı Turnuvası gerçekleştirildi.  DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen söz konusu turnuva, Şampiyon Melekler Takımı anısına gerçekleştirilen bir dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Turnuvaya, Hemşirelik Bölümü öğrencileri, bölüm hocaları ve Havin Kılıç'ın aile üyelerinden oluşan toplam 6 takım katıldı. Turnuva sonunda yüksek lisans öğrencilerinden oluşan takım birinci olurken, bölüm hocaları ve ailelerinden oluşan takım ikinci, 3. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu takım ise üçüncü oldu. Turnuva sonunda kazanan takımlara kupa ve hediyeleri, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından takdim edildi.
 
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