Plaj Voleybolu heyecanı Arena’da başladı

Lefkoşa BeachVolley Arena’da oynanan ilk gün 32 maçla ve dünkü maçlarla ilk hafta tamamlandı

Plaj voleybolunun başlangıcı “Kulüplerarası Yıldızlar Ligi” ile verildi.

Lefkoşa BeachVolley Arena’da oynanan ilk gün 32 maçla ve dünkü maçlarlailk hafta tamamlandı. Turnuvanın ilk maçları sonunda gruplarında avantaj elde eden takımlar belli oldu.

Yıldız Kızlarda E Grubunda GMBÇS 2 , F Grubunda DAÜ 2, G Grubunda ESK 1 ve H Grubunda KGM 1 Takımları oynadıkları 2 karşılaşmayı da kazanarak grub lideri olarak son 16 takıma kalmayı başardı. A Grubunda GMBÇS 1, B Grubunda DAÜ 4 , C Grubunda KGM 2 ve D Grubunda ESK 2 gruplarında oynadıkları 2 karşılaşmayı da kazanarak grup liderliğini ele geçirdi ve son 16 ya kalmak için büyük avantaj yakaladı.

Yıldız Kızlarda grub 1. ve grup 2.leri 8 grupta son 16 ya kalan takımlar olacak.

Yıldız Erkeklerde 4 grupta oynanan ilk hafta müsabakaları sonunda A Grubunda DAÜ 1 , B Grubunda DAÜ 2, C Grubunda MSA 1 ve D Grubunda GMBÇS 2 Takımları oynadıkları 2 karşılaşmayı da kazanarak adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu. Çeyrek Finale yükselen diğer 4 takım 28 Haziran’da oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.

Diğer yandan, U12 kızlar, U13 Erkekler yanı sıra Kadın ve Erkekler Ligi’nde de mücadele dün akşam yapıldı.

