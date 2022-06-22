İbrahimli Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Takımı şampiyon

İbrahim Yavuz’un da forma giydiği Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek’te düzenlenen “Avrupa B Ligi Şampiyonası”nın finalinde Letonya’yı yenerek şampiyon oldu.
Başkent Saraybosna’da oynanan final maçında Letonya ile karşılaşan Türk Milli Takım üstün bir mücadele sonunda sahadan 84-34’lük farkla galip ayrıldı.
Milli takımda Mücahit Günaydın 18, Ahmet Efetürk 12, Ferit Gümüş 10 sayıyla öne çıkarken final maçında da görev alan İbrahim Yavuz 8 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle oynadı.
Avrupa B Ligi Şampiyonu Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım, gelecek yıl Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yapılacak Avrupa A Ligi Şampiyonası’nda mücadele edecek.
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