İbrahimli Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Takımı şampiyon

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da oynanan final maçında Letonya ile karşılaşan Türk Milli Takım üstün bir mücadele sonunda sahadan 84-34’lük farkla galip ayrılarak şampiyon oldu

İbrahim Yavuz’un da forma giydiği Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek’te düzenlenen “Avrupa B Ligi Şampiyonası”nın finalinde Letonya’yı yenerek şampiyon oldu.

Başkent Saraybosna’da oynanan final maçında Letonya ile karşılaşan Türk Milli Takım üstün bir mücadele sonunda sahadan 84-34’lük farkla galip ayrıldı.

Milli takımda Mücahit Günaydın 18, Ahmet Efetürk 12, Ferit Gümüş 10 sayıyla öne çıkarken final maçında da görev alan İbrahim Yavuz 8 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Avrupa B Ligi Şampiyonu Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım, gelecek yıl Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yapılacak Avrupa A Ligi Şampiyonası’nda mücadele edecek.

