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MSA plaj voleybolu antrenmanlarına başladı

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MSA plaj voleybolu antrenmanlarına başladı
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Mağusa Spor Akademisi (MSA), 2024 plaj voleybolu sezonuna yönelik antrenmanlarına başladı.
Gazimağusa Belediyesi’nin Glapsides Plajında hazırlattığı plaj voleybolu sahalarında antrenmanlarına başlayan Mağusa Spor Akademisi sporcularına, akademinin Lefkoşa’dan gelen sporcuları da katılıyor.
Mağusa Spor Akademisi baş antrenörü Kemal Şah yönetiminde plaj voleybolu turnuvalarına hazırlanan Mağusa Spor Akademisi takımları, başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorlar.
 
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