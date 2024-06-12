Kortlarda Dünya Oto Cup 2024 heyecanı başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından 25 Haziran – 9 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Oto Cup 2024 KKTF kortlarında gerçekleşecek.

Dünya Oto Cup 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş ve 13+ tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinden oluşan turnuvaya son kayıt tarihi 21 Haziran 2024 de sona erecek. Tüm kayıtlar E-KKTF den yapılmakta.

