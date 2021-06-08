Maraşlı voleybolla anılacak

DAÜ’nün Merhum Osman Maraşlı’nın anısına organize ettiği “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası”nın dokuzuncusunu, 19-20 Haziran tarihlerinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kıbrıs Türk voleybolunun değerli hocası Merhum Osman Maraşlı’nın anısına geleneksel olarak organize ettiği “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası”nın dokuzuncusunu, bu yıl 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirecek.

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ülkemizin tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “9. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası” ile ilgili, toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ile Antrenör Ecevit Cankat’ın yanı sıra, basın mensupları katıldı.

Turnuva üç farklı kategoride olacak. Üçlü erkekler, üçlü kadınlar ve bu sene en az bir kız sporcunun da yer alacağı 18 yaş altı karışık takımlar şeklinde olacak. Turnuvada üçlü kadınlar, üçlü erkekler ve 18 yaş altı üçlü karışık (en az bir kız oyuncu) kategorilerinde mücadeleler gerçekleştirilecek. Üçlü kadınlar ve üçlü erkekler kategorilerinde en fazla bir lisanslı oyuncu yer alabilecek.

Turnuva sonucunda başarılı olan takımlara para ödülleri verilecek. Turnuvaya kayıtlar, 17 Haziran 2021 Perşembe günü, saat 12:00’ye kadar DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yapılacak. Tüm kategorilerde turnuvaya kayıt yaptıran ilk 16 takım turnuvaya alınacak. 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası hakkında detaylı bilgiye 0392 630 2302 ile 0548 836 3312 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.



