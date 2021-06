Göktaş: Mesleğimize saygı için seminerlere katılın

Süleyman Göktaş:“Antrenörlerimiz mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına yenileme seminerlerimize katılmalıdırlar. Seminerine katılmayan arkadaşlarımızherhangi bir başvuruda bulunmamalıdırlar.” açıklamalarını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) seçimli olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Hasan Sertoğlu ve ekibini kutladı.

Süleyman Göktaş antrenör gelişim semineri düzenleyeceklerini de söylerken, şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde her sezon öncesinde olduğu gibi antrenör eğitim semineri düzenleyecek.

Kıbrıs Türk futbolunun gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için sürekli düzenlemekte olduğumuz seminerlerimize Pandemidolayısıyle zorunlu olarak ara vermek durumunda kalmıştık. Sağlık Üst Kurulumuzun kararları doğrultusunda bu yıl seminerleri gerçekleştireceğiz.

Antrenör eğitim seminerini 1 – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Teknik direktör, A lisansa yönelik seminer Lefkoşa’da TheParadise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) gerçekleştirilecek. B – C – Kaleci Antrenörlerine yönelik seminer ise Şehit Hüseyin RusoStad’ındadüzenlenecek.

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2021-2022 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır.Katılım ücreti 300 TL’dir.Yenileme seminerine mazeretsiz olarak katılmayan teknik adamlarımız yeni sezonda görev alamayacaklar.

Öncelikle kendi mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına yenileme seminerimize katılmanızı en içten dileklerimle temenni ederim. Ben antrenörlükten vazgeçtim.Artık bu mesleği yapmayacağım diyen bir kısım meslektaşımız sezonun ilerleyen haftalarında antrenörlük yapma tekliflerine sıcak bakmaktadırlar.

Önceden mazeret bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan arkadaşlarımıza federasyonumuztarafından bu yıl kesinlikle çalışma izni verilmeyecektir. Bu nedenle derneğimize de herhangi bir başvuruda bulunmamalıdırlar. 2021-2022 Futbol Sezonutüm antrenörlerimizehayırlı olsun.”