Filenin Sultanları yarı final peşinde

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşılaşacak. Bugün saat 16.30'da başlayacak zorlu müsabaka, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak

Dünya 3 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi macerası sürüyor. Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak.

Son şampiyon Türkiye, üst üste 6'ncı kez yarı finale kalmanın peşinde. Grup aşamasındaki 12 maçın 8'ini kazanan Ay yıldızlılar, 25 puan topladı.

Aldığı 29 sete karşılık 18 set kaybeden millilerimiz, 3 haftalık süreci 6'ncı sırada tamamladı.

Polonya ise 12 maçta 10 galibiyet elde etti. Bu süreçte Brezilya'ya ve Çin'e yenilen kırmızı beyazlılar, 3'üncü basamakta yer aldı.

Türkiye, Milletler Ligi kapsamında rakibine büyük üstünlük kurdu.

Polonya'ya karşı şu ana kadar 4 maça çıkan Filenin Sultanları, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı. Millilerimizin, toplam madalya sayısında ise 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, Tayland'da oynanacak. Saat 16.30'da başlayacak zorlu müsabaka, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.



