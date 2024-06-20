Kartingde sırada üçüncü randevu var

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde sezon, üçüncü ayak yarışlarıyla devam ediyor. “2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası” üçüncü ayak yarışları, 22 Haziran 2024 Cumartesi akşamı Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 22 Haziran 2024 Cumartesi akşamı üçüncü ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun üçüncü ayak yarışlarını Cemsa Karting & Sporting Center’de gerçekleştirecek. Yarış, 1220 metre uzunluğundaki RC3 yarış parkurunda yapılacak.

22 Haziran 2024 Cumartesi sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, akşamüzeri 18.30’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 19.30’da start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 20.30’da ve final ayağı yarışları 21.45’de başlayacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 23.30’da sona erecek.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, 1220 metre uzunluğundaki RC3 parkurunda yapılacak. Sezonun ilk iki yarışlarında olduğu gibi üçüncü ayak yarışlarının da oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. Yarışın kayıtları 15 Haziran 2024 Cumartesi günü başlamış olup, 21 Haziran 2024 akşamüzeri 16.00’da tamamlanacak.



Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 18.30

Sıralama Turları: 19.30

1.Ayak Yarışları: 20.30

2.Ayak Yarışları: 21.45

Ödül Töreni: 23.30

